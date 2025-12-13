Adıyaman’da eşi ve bacanağını öldüren zanlı tutuklandı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Selvi Sarı ve Muharrem Arslan'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, her iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, otopsi işlemleri için Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Selvi Sarı ve Muharrem Arslan, Mustafa Baba Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay sonrası kaçan zanlının, motosikletle Gölbaşı ilçesine giderek bir otele yerleştiği tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Ahmet Sarı, gözaltına alınarak Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çevresinde güvenlik önlemleri alındı.