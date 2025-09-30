Adıyaman’da feci kaza! Bir aile yok oldu

Kaza, Adıyaman-Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Yakup Gültekin'in (30) kullandığı otomobil ile Selahattin S. yönetimindeki yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, araç içerisinde bulunan Yakup Gültekin, eşi Esmanur Gültekin (24) ile çocukları Belinay Gültekin (4) ve Muaz Gültekin (1) araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu araçtan çıkarılan aile fertlerinin hepsinin olay yerinde hayatını kaybettikleri anlaşıldı. Kazada otobüs sürücüsü Selahattin S. ise hafif şekilde yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı otobüs şoförü ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.