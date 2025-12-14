Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da feci kaza: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! 5 yaralı
Giriş Tarihi: 14.12.2025 16:41

Adıyaman'da feci kaza: Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! 5 yaralı

Adıyaman’da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında, minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kahta- Siverek Karayolu Narince Köyü yakınlarında M.A., idaresindeki yolcu minibüsü ile Ş.K., idaresindeki otomobille çarpıştı. Kaza sonrası minibüs devrilerek sürüklendi. Meydana gelen kazada Gazal Özbey, Ayşegül Akcan, Hasan Seyhan, Hıdır Aslan ve Hasan Deniz yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerine koşan vatandaşlar tarafından yan yatan minibüs içerisinden kontrollü bir şekilde çıkarıldı. Yaralılar daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

