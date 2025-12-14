Adıyaman’da iki kaza! 7 kişi yaralandı

Cirit Meydan Mahallesi'nde ise M.N.A.'nın kullandığı 02 DC 222 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü M.N.A., ile yanındaki ismi öğrenilemeyen arkadaşı yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eski Besni Ören Yeri çevre yolunda ise, M.T.K. yönetimindeki 02 DA 533 plakalı otomobil, H.Ö. yönetimindeki 27 AEG 716 plakalı hafif ticari araç ve H.T.'nin kullandığı 02 ABA 973 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Her iki kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.