Giriş Tarihi: 14.9.2025 03:34

Adıyaman’da kan donduran olay: 22 yaşındaki genç sokak ortasında vurulmuş halde bulundu!

Adıyaman'da 22 yaşındaki Murat Köroğlu sokak ortasında vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yapılan çalışmalarda, bir av tüfeği ve boş kartuş ele geçirildi. Öte yandan, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi K-4 Konteyner Kent girişi yakınlarında 22 yaşında olduğu öğrenilen Murat Köroğlu isimli genç sokak ortasında kanlar içerisinde vatandaşlar tarafından bulundu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Köroğlu, kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Köroğlu, kaldırıldı hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Murat Köroğlu'nun cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yaşanılan acı olay sonrası olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemelerde bulundu.

Jandarma ekipleri olay yerinde bulunan bir adet av tüfeğine ve bu av tüfeğinden çıktığı tahmin edilen bir adet boş kartuşa el koyarak muhafaza altına aldı. Silah ve kartuş incelenmek üzere jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

