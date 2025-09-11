Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da korku dolu anlar! Silahlı kavgada 1 kişi öldü
Giriş Tarihi: 11.9.2025 21:32 Son Güncelleme: 11.9.2025 21:34

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki şahıs arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti.

İHA Yaşam
Olay, akşam saatlerinde Besni ilçesi uzay çatı bölgesinde bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli şahıs ile Mazlum Korkmaz (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.B., yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Açılan ateş sonucu Korkmaz vücuduna isabet eden mermiler sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Mazlum Korkmaz yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası güvenlik güçleri geniş çaplı inceleme başlatırken, M.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

