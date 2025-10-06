Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 6.10.2025 17:55

Adıyaman'ın Besni ilçesinde. iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Kaza, öğle saatlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Taşlıyazı köyü yakınlarında meydana geldi. Hacı Ali Özoğul idaresindeki 02 AFA 835 plakalı otomobil, Abdulhalim İnanç yönetimindeki 63 VN 226 plakalı otomobil ile çarpıştı.

KAZAZEDELER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada otomobil sürücüleri ile yanlarında bulunan Halil Eyüpoğlu, Nusret Cangir ve Eyüp İnanç yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

