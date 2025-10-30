Haberler Yaşam Haberleri Adıyaman'da zincirleme kaza: 5 kişi yaralandı!
Giriş Tarihi: 30.10.2025 15:27

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasına 3 araç karıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Edinilen bilgilere göre kaza, Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde yol yapımı devam eden çevre yolu mevkiinde F.B. idaresindeki otomobil, K.T. yönetimindeki kamyonet ve Ö.K., idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden K.T. ve F.B. ve otomobilde bulunan Y.I. , S.B. ve M.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

