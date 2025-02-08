Adıyamanlılar 6 Şubat deprem şehitlerini andı

Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda gerçekleşen etkinlikte, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Programda ayrıca Adıyaman Fotoğraf Topluluğu üyeleri tarafından çekilen 6 Şubat depremine dair fotoğraflardan oluşan sergi yer aldı.

Adıyamanlılar Vakfı'ndan Vefa ve Dayanışma Mesajı

Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Hasan Göksu, etkinlikte yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Adıyaman'ın büyük kayıplar verdiğini hatırlatarak, vakfın bu süreçte bölge halkına destek olmak için yürüttüğü çalışmalardan bahsetti. Göksu, "Depremin ardından Adıyamanlılar Vakfı olarak hızlıca harekete geçtik. İlk günden itibaren yardım organizasyonları düzenledik, barınma ve temel ihtiyaçları karşılamak için seferber olduk. Bugün burada, deprem şehitlerimizi rahmetle anarken, aynı zamanda gelecekte benzer acıların yaşanmaması için üzerimize düşen sorumluluğu hatırlıyoruz" dedi.

Depreme Karşı Önlem Çağrısı

Programa katılan İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, İstanbul'dan afet bölgesine gönderilen yardımlara vurgu yaparak, Adıyamanlılar Vakfı'nın sürecin başından itibaren önemli bir dayanışma örneği sergilediğini belirtti. Atlı, "Sivil toplum kuruluşlarımızın desteği olmadan bu büyük felaketin yaralarını sarmak çok daha zor olurdu. Adıyamanlılar Vakfı gibi kuruluşlar böyle süreçlerde önemli misyon yükleniyor" dedi.

STK'lar toplumu bilinçlendirmeye devam etmeli

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ise konuşmasında binaların dayanıklılığına dikkat çekerek, "Devletimiz kentsel dönüşüm ve yapı güvenliği konusunda ciddi destekler sunuyor. Adıyamanlılar Vakfı gibi STK'lar da bu sürecin bir parçası olarak toplumu bilinçlendirmeye devam etmeli" dedi.

Devlet ve millet büyük dayanışma gösterdi

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da 6 Şubat depremleri olduğunda sözün de hayatın da durduğunu söyledi. Türkiye'nin 11 vilayette asrın felaketiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Dursun, bu felaketi çok hızlı şekilde ortadan kaldırmak için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlar, ilgili milletvekilleri, belediye başkanları ve bürokratların hızlıca deprem bölgesine koştuğunu anlattı. Devlet ve milletimizin büyük bir dayanışma gösterdiğini vurgulayan Dursun, bu yıl başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgesinde hak sahiplerine son konutların teslim edildiğinin görüleceğini belirterek, "Güçlü bir devletin, güçlü bir liderliğin ne demek olduğunu gördük." dedi.

Adıyamanlılar Vakfı, Depremzedeler İçin Çalışmaya Devam Ediyor

Anma programına Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Adıyamanlılar Vakfı, sadece anma programlarıyla değil, aynı zamanda deprem bölgesinde sosyal yardımlardan eğitim projelerine kadar birçok alanda destek vermeye devam ediyor. Vakıf yöneticileri, afet bilinci oluşturmak ve Adıyamanlı depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini belirterek, toplumu duyarlılığa davet etti. Etkinlik, depremde hayatını kaybedenler için yapılan dualarla sona erdi.