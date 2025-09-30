Adli tıp kurumu güçleniyor: 25 ilden 81 ile, 802 personelden 3 bin 190’a

2002 yılında yalnızca 25 ilde hizmet veren kurum, 2025 itibarıyla 81 ile ulaşarak Türkiye'nin tamamında faaliyet göstermeye başladı. İhtisas kurulu sayısı 5'ten 11'e, ihtisas dairesi 24'ten 66'ya, grup başkanlığı 6'dan 16'ya, şube müdürlüğü ise 18'den 145'e çıkarıldı. Personel sayısı da 802'den 3 bin 190'a yükseltildi.

YENİ BİNALAR HİZMETE GİRDİ

Son iki yılda Denizli, Bursa, İzmir ve Samsun'da Adli Tıp Grup Başkanlığı binaları hizmete açıldı.

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

Ankara, Adana ve Gaziantep'te ise yeni Adli Tıp Grup Başkanlığı binalarının temeli atıldı.

"ADLİ TIP ADALETİN TECELLİSİNDE HAYATİ ROL OYNUYOR"

Adli Tıp'ın adaletin doğru ve güvenilir şekilde tecelli etmesinde hayati bir rol oynadığını ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, " Adli Tıp bilimin ışığını adaletin hizmetine sunmakta ve gerçeği ortaya çıkararak adaletin terazisini dengelemektedir. Adalet Bakanlığı olarak; adaletin, toplumsal güvenin ve hukukun üstünlüğünün de etkin bir unsuru olan Adli Tıp Kurumunun yapısını güçlendirecek önemli adımlar attık. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı binalarımızın sayısını artırırken, mevcut binalarımızı yeniledik. Kurumun teknolojik imkânlarını, personelin nitelik ve niceliğini iyileştirdik. Adli Tıp Kurumunu sürekli gelişen bilimsel yöntemlerle desteklemeye, teknolojik imkânlarını güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.