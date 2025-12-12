Adliye hırsızlarının kaçış anları kamerada

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndan 75 kilo altın ve gümüşü çalarak İngiltere'ye kaçan Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş'ın yurtdışına çıkarken Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki görüntüleri ortaya çıktı. Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 13'e yükselmişti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Timurtaş'ın kayınvalidesi, kayınbiraderi ve kayınpederinin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında Kemal Demir isimli bir şüpheli daha önce tutuklanmıştı. Öte yandan altınları çaldığı belirtilen Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş, iki çocuğu ile birlikte İngiltere'ye kaçmış ve haklarında kırmızı bülten talep edilmişti. Şüphelilerin Türkiye'den ayrılırken havalimanındaki rahat görüntüleri kameralara yansıdı.