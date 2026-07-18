SON DAKİKA... AFAD duyurdu! Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 06.20'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 15.59 kilometre olarak kaydedildi.

VALİ YAVUZ: EKİPLERİMİZ SAHA TARAMALARINA BAŞLADI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İlimizde meydana gelen depremden etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz saha taramalarına başlamış olup an itibariyle olumsuz bir tespit ve ihbar alınmamıştır" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM: TÜM İHBARLARI DEĞERLENDİRİYORUZ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise deprem sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri lullandı: Güzel Malatya'mıza geçmiş olsun. Battalgazi'de meydana gelen deprem sonrası şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz tespit olmamakla birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz.

BİR EVDE KISMİ GÖÇÜK MEYDANA GELDİ

Depremin ardından Göztepe Mahallesi Elmalı Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil binanın duvarlarda kısmi göçük oluştu. Depremin ardından sokakta kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri de binada inceleme başlattı.



Olayda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, hasarın boyutuna ilişkin ekiplerin çalışmaları sürüyor.