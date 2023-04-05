AFAD ekibi, depremin 228’inci saatinde kurtardıkları Cemile Teyzeyi unutamıyor

"ENKAZDAN KURTARDIĞIMIZ SIRADA KARDEŞLERİ, BABASINI TELEFONLA ARAYARAK KONUŞTURDUK"

Kurtarma çalışmaları sırasında yaşadıklarını anlatan Kastamonu AFAD İl Müdürlüğü Arama Kurtarma Teknisyeni Adem Kupçak ise, "Bir enkazın altından sesler geliyordu ve 3 kişi oldukları söyleniyordu. Yakını enkaz altındaki 1 haftalık evli olduğunu söylediğin de ben tek başıma enkaza girmeye karar verdim. Enkaz daha ayaktaydı, artçı depremler oluyordu. Her an yıkılma tehlikesi vardı ama o sesleri duydukça, o anda kendimizi katiyen düşünmedik. Bir an evvel enkaza girip o kişileri enkazdan almak istedik. Orada Mehmet ve Kevser kardeşimiz vardı. Sesleri geliyordu ve eksi kattalardı. Sesleri gelince ön fizibilite çalışması yaptık. Bu arkadaşlar enkazın altındaydı ve su istiyorlardı. 'Biz, 3 gündür buradayız, açız, susuzuz' diyorlardı ama olayın şokuyla aradan daha 10 saat geçmişti. Ön çalışmayı yaptığımda kolon ile kiriş arasında sıkışmışlardı. Buraya geçtiğimde çocukların olduğu yere üst kattan girmeye karar verdim. Çünkü zemin katta oldukları için enkaz üstlerine yığılmıştı. 1. kattan aşağı inerek delik açtık ve oradan inmeye karar verdik. Arkadaşlarda o anda desteğe geldi. Diğer tarafta çalıştıktan sonra Kevser ile Mehmet'e ulaştığımızda durumlarının iyi olduğunu gördük. Sadece çok acı çektiklerini, susuz olduklarını söylediler. Biz, bunlara teselliyi verdikten sonra arkadaşlarla beraber ilk çıkartmadan önce babasına durumu anlatmak için Şükrü kardeşimiz ile babasının telefonunu aldık ve ailesiyle görüşmesini istedik. Babasına durumunun iyi olduğunu, en kısa zamanda onu oradan alıp sağlık ekiplerine sevk edeceğimizi söyledik ve kısa zamanda o arkadaşlarımızı oradan aldık ve hastaneye sevk ettik. Durumları iyiydi" şeklinde konuştu. Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Minder de, "Ben Hatay'a görevlendirildim. Hatay'da elektrikler yoktu, telefonlar çekmiyordu. Hatay'da yoğun bir çalışma yürüttük. Kırıkhan'da 200 civarında enkaz vardı. Onları harita üzerinde konumlandırdık. Hızlı bir şekilde ekipleri enkaza göre gruplara ayırarak çalışmaya başladık. Bin 600 civarında insanı hafif ya da orta yaralı olarak kurtardık. Depremin üçüncü gününün ardından daha titiz çalışmalara başladık. Arkadaşlarımız Kahramanmaraş'ta 15 kişiyi enkazdan çıkardı. 228'inci saatte bir bayanı kurtardık" ifadelerini kullandı.