AFAD’dan Gazze açıklaması! "Ateşkes sonrası 100 tır malzeme Gazze’ye ulaştı"

AFAD, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. 7 Ekim'den bu yana Türkiye'deki STK'ların katkılarıyla bölgeye 16 gemi ve 14 uçak ile toplamda 101 bin 725 ton insani yardım ulaştırıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"27 Temmuz 2025 tarihinden beri 333 tır malzemenin Gazze'ye geçişi sağlanmıştır. 8 Ekim 2025 tarihinde Gazze'de sağlanan ateşkes sonrasında insani yardım faaliyetleri hız kazanmıştır. Bu çerçevede; 100 tır malzeme, AFAD koordinasyonu, Türk Kızılayı ve ülkemizdeki diğer STK'ların katkılarıyla gönderilen insani yardımların da bulunduğu sevkiyat kapsamında Karem Ebu Salem sınır kapısına ulaştırılmıştır."