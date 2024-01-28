Afet konutları Mayıs’ta teslim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi çerçevesinde Düzce'ye bin 100 konut yapılması kararlaştırılmıştı. 2022-2023 yılları arasında sel ve 5,9 büyüklüğünde deprem afeti geçiren kentte, birçok evde ağır hasar meydana gelmesinin ardından, yapılması planlanan bin 100 konutun üzerine 676 afet konutu da eklendi. Böylelikle şehirde TOKİ eliyle yapılacak konut sayısı bin 776 oldu. Vali Selçuk Aslan, Düzce Merkez Kirazlı Mahallesi'nde devam eden ve sona yaklaşan konut projesini yerinde inceledi. Bahçe düzenleme ve iç düzenleme çalışmalarını inceleyen Vali Selçuk Aslan, AFAD İl Müdürü Ali Kartal ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal'dan bilgiler aldı.Kirazlı Mahallesi'ndeki 634 konut, iş merkezi, cami ve okul bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, TOKİ projesinin Merkez'in yanı sıra, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Yığılca, Gümüşova, Gölyaka ve Kaynaşlı ilçelerinde de devam ettiği; Merkezde 634, Cumayeri'nde 204 olmak üzere toplam 838 konutun bu yılın mayıs ayında teslim edilmesinin planlandığı bildirildi. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Aslan, "İlimizde bin 100 konut yapılmasına ilişkin planlama çalışmalarımız oldu. Akabinde 23 Kasım 2022 tarihinde yaşadığımız deprem ve onun sonrasındaki sel afeti ortaya çıkınca, bu afetlerde de bazı vatandaşlarımızın konutlarının hasarı dikkate alındığında, hak sahibi olan bu vatandaşlarımızın da konutlarının bu proje içerisinde değerlendirilmesi şeklinde bir görüş ortaya çıktı. Afet konutlarının da bu proje içerisinde yapımı kararlaştırıldı" dedi. İHA