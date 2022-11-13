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Giriş Tarihi: 13.11.2022 21:54 Son Güncelleme: 13.11.2022 21:54

Afrika Kıtası'nın Klimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 13 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Afrika Kıtası'nın Klimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Afrika Kıtası'nın Klimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Afrika Kıtası’nın Klimanjaro’dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (13 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Afrika Kıtası'nın Klimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (13 KASIM 2022)

ATV ile 13 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Afrika Kıtası'nın Klimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?

A- Kenya (CEVAP)
B- Güney Afrika
C- Nijerya
D- Fas


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Afrika Kıtası'nın Klimanjaro'dan sonraki en yüksek dağı olan Kenya Dağı hangi ülkededir?
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