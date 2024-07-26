Afrika sıcağı 5 fabrikayı yaktı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Vakıf Köyü Yolu Caddesi Çelebi Mehmet Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde 23 Temmuz'da saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler tesisteki yanıcı maddelerin etkisiyle kısa sürede çevredeki fabrikalara da sıçradı. Yangının, evlere sıçramaması için önlem alındı. Tahliye edilen yerleşim yerleri ile fabrikalar arasına barikat kurulurken, çevredeki diğer fabrikalarda da alevlerin sıçramasına karşı soğutma çalışması başlatıldı. 5 fabrika ile 1 deponun kullanılamaz hale geldiği yangın, 48 araç ve 95 personelle 3 saat süren çalışmayla 360 ton su kullanılarak söndürüldü. Alevler 3 saatte kontrol altına alınıp, söndürülürken, soğutma çalışmaları ise sabaha kadar sürdü. Yangında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi.Geri dönüşüm tesisi, elyaf üretimi yapılan ev tekstili firması, karton üretimi yapılan kağıt fabrikası, strafor fabrikası, tekstil dokuma fabrikası ile boş bir deponun kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından başlatılan incelemede, ilk belirlemelere göre yangına, geri dönüşüm tesisinde, Afrika sıcaklarının yanı sıra, hurda plastiklerin ayrışmasında kullanılan motorların ısınmasının etkisiyle naylon ve plastiklerin ürettiği gazın alev almasının neden olduğu belirtildi. Yangının ani çıkışı ile hızla yayılmasına ise plastiklerin işlenmesi anında, ısıl işlem oluştuğu için ortaya çıkan karbon ve hidrojen bileşimindeki gazların neden olduğu değerlendiriliyor. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, yangının kesin çıkış nedeni bilirkişi heyetinin yapacağı inceleme sonrası belirlenecek. DHAAfrika sıcakları, ülkemizde, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan ülkelerinden yola çıkan sıcak hava dalgasına verilen addır. Afrika sıcakları, ülkemizde etkili olduğunda kuru ama çok sıcak bir hava gözlemlenir. Bu sıcak hava dalgaları çok uzun soluklu olmaz. Afrika sıcaklarının diğer bir ismi, eyyamı bahurdur.