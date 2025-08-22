Afyon’da feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti, halk yolu kapattı

Afyonkarahisar merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, beldede büyük bir öfkeye yol açtı. Kazada bir kişi yaşamını yitirirken, vatandaşlar Afyon–Eskişehir karayolunu trafiğe kapatarak saatlerce süren bir protesto gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre, S.Ö. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki durakta bekleyen O.D.'ye çarptı.

YOL ULAŞIMA KAPANDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan O.D., olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından belde halkı büyük bir tepki göstererek Afyon–Eskişehir karayolunu trafiğe kapattı. Yol üzerinde toplanan vatandaşlar, bölgede sık sık kazaların meydana geldiğini belirterek Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve radar kurulmasını talep etti. Eylem nedeniyle karayolu saatlerce ulaşıma kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu.

VALİ İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİLER

Olay yerine ilk olarak Merkez İlçe Jandarma Komutanı, ardından Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve Vali Yardımcısı Ali İhsan Ayrancı geldi. Vatandaşları sakinleştirmeye çalışan yetkililer, kazaların önüne geçilmesi için önlem alınacağı sözünü verdi. Ancak kalabalık, valiyle görüşmeden dağılmayacaklarını belirterek protestoya devam etti. Yaklaşık gece saat 01.00'e kadar süren gerginlik, Vali Yardımcısı Ali İhsan Ayrancı'nın "Bölgeye EDS ve radar sistemi kurulacak" sözünü vermesi üzerine sona erdi. Bunun üzerine vatandaşlar yolu boşaltarak eylemlerine son verdi. Karayolu yeniden ulaşıma açıldı.