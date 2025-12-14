Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da 15 yılla aranan firari yakalandı
Giriş Tarihi: 14.12.2025 18:49

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucu, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda; hükümlü ve tutuklunun kaçması, dolandırıcılık, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ile Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçlarından aranan Ç.D. isimli şahsın yeri tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ç.D.'nin, söz konusu suçlardan 15 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

