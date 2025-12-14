Afyonkarahisar'da av yolculuğu faciayla sonuçlandı: Tüfek birden ateş aldı! 1 ölü

İlçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesinde, O.B, S.Y.A, A.B. ve Fatih D. ava gitmek için bir araya geldi. Otomobille av yapacakları bölgeye giderken araçta bulunan tüfeklerden birisinin ateş alması sonucu Fatih D. boynundan yaralandı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilde bulunan 3 kişi Fatih D'yi Sultandağı Devlet Hastanesine götürdü. Fatih D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Jandarma olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, araçta bulunan tüfeklere de el koydu.
