Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da av yolculuğu faciayla sonuçlandı: Tüfek birden ateş aldı! 1 ölü
Giriş Tarihi: 14.12.2025 12:59 Son Güncelleme: 14.12.2025 13:08

Afyonkarahisar'da av yolculuğu faciayla sonuçlandı: Tüfek birden ateş aldı! 1 ölü

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde seyir halindeki otomobilde bulunan av tüfeği ateş aldı. Boynundan vurulan Fatih D. yaşamını yitirdi.

AA Yaşam
  • ABONE OL

İlçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesinde, O.B, S.Y.A, A.B. ve Fatih D. ava gitmek için bir araya geldi. Otomobille av yapacakları bölgeye giderken araçta bulunan tüfeklerden birisinin ateş alması sonucu Fatih D. boynundan yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde bulunan 3 kişi Fatih D'yi Sultandağı Devlet Hastanesine götürdü. Fatih D. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, araçta bulunan tüfeklere de el koydu.

Afyonkarahisar'da av yolculuğu faciayla bitti

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da av yolculuğu faciayla sonuçlandı: Tüfek birden ateş aldı! 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz