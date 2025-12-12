Afyonkarahisar’da baba ve oğul ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı

Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Hıdır Aktaş'ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin ardından jandarma ekipleri baba Kadir Aktaş, kardeş Bekir Aktaş ve yenge H.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baba Kadir Aktaş ile kardeş Bekir Aktaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Hıdır Aktaş