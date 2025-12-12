Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar’da baba ve oğul ‘kasten öldürme' suçundan tutuklandı
Afyonkarahisar’da baba ve oğul ‘kasten öldürme' suçundan tutuklandı

Afyonkarahisar’da 41 yaşındaki zihinsel engelli Hıdır Aktaş’ın ölümüyle ilgili soruşturmada baba ve kardeş tutuklandı. Gözaltına alınan yenge H.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bolvadin ilçesine bağlı Derekarabağ köyünde ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Hıdır Aktaş'ın şüpheli şekilde hayatını kaybetmesinin ardından jandarma ekipleri baba Kadir Aktaş, kardeş Bekir Aktaş ve yenge H.A.'yı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan H.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Baba Kadir Aktaş ile kardeş Bekir Aktaş, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının tamamlanmasının ardından 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak Bolvadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

