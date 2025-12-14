Afyonkarahisar’da kaçak ürün operasyonu

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Ekipler, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli bir aracı durdurarak detaylı inceleme gerçekleştirdi.

ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILDI

Yapılan kontrollerde, S.O. isimli şahsın kullandığı araçta 125 paket içerisinde toplam 12 bin 500 gram kaçak tütün ile 84 paket içerisinde 33 bin 600 gram kaçak çay ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yüksek olduğu ve izinsiz yollarla piyasaya sürülmek istendiği değerlendiriliyor. Operasyonun ardından şüpheli S.O. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Ele geçirilen kaçak ürünlere ise el konuldu.