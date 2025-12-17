Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da 'parfüm' operasyonu: Piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL!
Giriş Tarihi: 17.12.2025 15:55

Afyonkarahisar'da 'parfüm' operasyonu: Piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL!

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından bir iş yerine baskın düzenlendi. İş yerinde, piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirildi.

İHA
Afyonkarahisar’da ’parfüm’ operasyonu: Piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL!
  • ABONE OL

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaçak parfüm dolum tesisi olarak kullanılan bir depo olduğu ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti.

80 LİTRE ELE GEÇİRİLDİ

Depoya baskın yapan ekipler yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olan 2 bin 200 adet kaçak parfüm ile birlikte 80 litre parfüm yapımında kullanılan sıvı parfüm esansı ele geçirdi. Olayın ardından M.D., isimli şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afyonkarahisar'da 'parfüm' operasyonu: Piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz