Giriş Tarihi: 19.02.2026 16:31

Afyonkarahisar'da 'sahte polis' dolandırıcılığı: Toplam 4,8 milyon liralık vurgun!

Afyonkarahisar'da 4 kişiyi, telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttılar. 'İsminiz FETÖ/PDY'ye karıştı' diyerek toplam 4 milyon 765 bin TL dolandıran 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçluyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıttıkları İ.Ç. (81) ile eşi N.Ç. (76), Z.H. (73) ve Z.B.'yi (59) dolandıran şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı.

SAHTE POLİS YALANIYLA DOLANDIRDILAR

Mağdurları, isimlerinin FETÖ/PDY'ye karıştığı söylemiyle kandıran şüpheliler, İ.Ç. ve eşi N.Ç.'yi 965 bin lira, emekli Z.H.'yi 800 bin lira dolandırdı. Ev hanımı Z.B. ise evine gelen şüpheliyi polis sanarak 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasını teslim etti. Polis, teknik inceleme ve kamera araştırmasıyla şüphelileri tespit etti.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Afyonkarahisar ile İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda; şüpheliler Z.K. ile S.S. yakalandı. Afyonkarahisar'a getirilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

