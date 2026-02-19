Afyonkarahisar'da 'sahte polis' dolandırıcılığı: Toplam 4,8 milyon liralık vurgun!

SAHTE POLİS YALANIYLA DOLANDIRDILAR

Mağdurları, isimlerinin FETÖ/PDY'ye karıştığı söylemiyle kandıran şüpheliler, İ.Ç. ve eşi N.Ç.'yi 965 bin lira, emekli Z.H.'yi 800 bin lira dolandırdı. Ev hanımı Z.B. ise evine gelen şüpheliyi polis sanarak 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyasını teslim etti. Polis, teknik inceleme ve kamera araştırmasıyla şüphelileri tespit etti.

4 kişiyi toplam 4,8 milyon lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı | Video

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Afyonkarahisar ile İstanbul'da eş zamanlı yapılan operasyonda; şüpheliler Z.K. ile S.S. yakalandı. Afyonkarahisar'a getirilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.