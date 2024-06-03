Afyonkarahisar’da tarlada çalışan kadın yorgun mermiyle yaralandı

Afyonkarahisar'ın Merkeze bağlı Fethibey Beldesi'nde meydana gelen olayda, tarlada çapa yapan H.A. isimli kadın bir anda sırtında şiddetli bir acı hissederek yere düştü. Çevredeki insanlar, durumu fark edip hemen 112 Acil Servis'e haber verdiler.



İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, kadının yorgun mermi ile yaralandığı belirlendi.



Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi, kadının hayati tehlike yaşamamasını sağladı. Olayın ardından, jandarma ekipleri hemen harekete geçerek olay yerinde inceleme başlattı.