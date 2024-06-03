Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar'da tarlada çalışan kadın yorgun mermiyle yaralandı
Giriş Tarihi: 3.6.2024 11:42 Son Güncelleme: 3.6.2024 11:45

Afyonkarahisar'da tarlada çalışan kadın yorgun mermiyle yaralandı

Afyonkarahisar'ın Fethibey Beldesi'nde, tarlada çapa yapan bir kadın sırtında acı hissederek yere düştü. Hastanede yapılan müdahalede, kadının yorgun mermiyle yaralandığı tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gökhan KOCAASLAN Gökhan KOCAASLAN
Afyonkarahisar’da tarlada çalışan kadın yorgun mermiyle yaralandı

Afyonkarahisar'ın Merkeze bağlı Fethibey Beldesi'nde meydana gelen olayda, tarlada çapa yapan H.A. isimli kadın bir anda sırtında şiddetli bir acı hissederek yere düştü. Çevredeki insanlar, durumu fark edip hemen 112 Acil Servis'e haber verdiler.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, kadının yorgun mermi ile yaralandığı belirlendi.

Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi, kadının hayati tehlike yaşamamasını sağladı. Olayın ardından, jandarma ekipleri hemen harekete geçerek olay yerinde inceleme başlattı.

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Afyonkarahisar'da tarlada çalışan kadın yorgun mermiyle yaralandı
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