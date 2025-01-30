Afyonkarahisar’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Kaza, merkeze bağlı Susuz beldesinde yaşandı. B.K. idaresindeki otomobil, Susuz beldesinde seyir halindeyken, Ç.U'nun kullandığı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ciddi hasar meydana gelirken, olay yerinde büyük bir panik yaşandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ç.U, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen Ç.U, hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin incelenmesiyle kazanın nasıl gerçekleştiği konusunda detaylı bir inceleme başlatıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.