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Giriş Tarihi: 26.1.2022 12:09 Son Güncelleme: 26.1.2022 12:25

Afyonkarahisar'da vahşi cinayet

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Afyonkarahisar’da vahşi cinayet

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Hürriyet mahallesindeki bir evde, bir kadın boğazı kesilmiş halde bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde yaşayan 58 yaşındaki Hacer Evlice'den haber alamayan 38 yaşındaki oğlu Ahmet Evlice annesinin durumundan şüphelenerek eve gitti. Annesi Hacer Evlice'yi kanlar içinde gören Ahmet Evlice, durumu polise bildirdi.

Evde yapılan incelemede, kadının boğazının kesilerek öldürüldüğü ve evin de dağınık olduğu belirlendi.

DURUMU ŞÜPHELİ GÖRÜLEN OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Evde yapılan incelemenin ardından Hacer Evlice'nin cenazesi Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada, kadının oğlu Ahmet Evlice de polis tarafından durumu şüpheli görülerek gözaltına alındı.

Evlice polise verdiği ifadede, annesini aradığını, telefona cevap vermeyince eve gittiğini, kanlar içinde yatarken gördüğünü ve evin de dağınık olduğunu iddia etti.

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Afyonkarahisar'da vahşi cinayet
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