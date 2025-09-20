Ağır yaralanan kamyon sürücüsü 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 16 Eylül Salı günü Sungurlu ilçesi Çorum-Sungurlu karayolunda meydana geldi. Sungurlu istikametine seyir halinde olan Ali Baki Falcıoğlu yönetimindeki 05 ACT 172 plakalı kamyon, akaryakıt istasyonundan yola çıkan Adem Ç. idaresindeki 19 ER 72 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Falcıoğlu, aracın kabininde sıkışarak ağır yaralandı. Yaralı sürücü; olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavi gören Ali Baki Falcıoğlu, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.