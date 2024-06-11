Ağırlıkları 5 tona yaklaştı: 3 boğanın fiyatı 1 milyon 200 bin TL!

Geçen hafta sadece "Şampiyon" isimli boğasını 10 kişiyle yaklaşık 3 saatte kamyona yükleyerek hayvan pazarına çıkarmayı başardıklarını dile getiren Aşkın, şöyle konuştu:

"En büyük siyah-beyazlı olan 'Şampiyon'umuz 1 ton 700 kilogram. Diğer boğalarımız kardeşler. 'Kral', 1 ton 500 kilogram, 'Paşa'mız da 1 ton 450 kilogram. 1,5 yıldır bu boğaları biz besliyoruz. Boğaların biri 1 ayda 20 çuval yem yiyor. Arada da arpa ve saman balyası veriyoruz."

Aşkın, sadece Şampiyon'u çok zor şartlarda bir kere Çayırbağ beldesindeki hayvan pazarına çıkardıklarını 450 bin lira fiyatından dolayı alıcının çıkmadığını vurguladı.