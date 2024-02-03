‘Ağlayan kayalar’ dondu

Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan ve halk arasında "Ağlayan Kayalar" olarak bilinen kayalar, hava sıcaklığının eksi 20 derecelere kadar düşmesinin ardından buz tuttu. Kayaların buz tutması ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı. Tunceli- Erzincan karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Hılbeş Köyü yakınlarında bulunan 20 metrelik kayalar, sürekli su damladığı için halk arasında "Ağlayan Kayalar" olarak isimlendiriliyor. Dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen kayalar, hava sıcaklıklarının eksi 20 derecelere kadar düşmesinin ardından buz tuttu. Donmuş haliyle ayrı görsel şölen sunan kayalar, karayolunu kullanan vatandaşların da ilgisini çekiyor. Karayolunu kullanan vatandaşlar, hava sıcaklığının eksilere düşmesinin ardından Ağlayan Kayalar'ın görsel şölenine tanık olmaktan mutlu olduğunu belirtiyor. Manzaraya şahit olan insanlar fotoğraf çektiriyor.