Haberler Yaşam Haberleri Ağrı’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Giriş Tarihi: 24.3.2025 16:01 Son Güncelleme: 24.3.2025 16:21

Ağrı’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Ağrı’nın Tutak İlçesi'ne bağlı Güneşgören Köyü'nde husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Ağrı’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Güneşgören köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar silahlarını çekerek birbirlerine ateş açtı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Silahlı kavgada H.T. olay yerinde hayatını kaybederken, S.K., F.T., C.B. ve A.B. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan şüpheliler C.B. ile A.B. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayın ardından köyde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Ağrı’da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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