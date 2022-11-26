Ağrı’da kaza! Uzman çavuş hayatını kaybetti

Ağrı-Van karayolu üzerinde meydana gelen kazada sürücü uzman çavuş Hüseyin Polat (25) idaresindeki otomobil, Hamur ilçesi istikametinden Ağrı il merkezi istikametine doğru seyir halinde iken Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı Kavşağı civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, Ağrı ili istikametinden Hamur ilçesi istikametine doğru seyreden Aşkın Köz (50) idaresindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü uzman çavuş Hüseyin Polat olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin Polat'ın cenazesi Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.