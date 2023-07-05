Ahmet forklift kazasında öldü

Erzurum'da forkliftten kafasına laminant parke devrilen çocuk hayatını kaybetti. Yakutiye Demirciler Çarşısı esnafından Alaettin A., işyerinin yakınındaki mağazadan forklifte laminant parkeleri yükledi. Parkelerin dengesiz durduğunu gören esnafın 14 yaşındaki oğlu Ahmet Doğukan A., koşarak gidip forkliften parkeleri düzeltmek istedi. Bu sırada bazı parkeler kafasına çarpıp üzerine devrilen çocuk, aldığı darbelerle yere yığıldı. Oğlunun yere düştüğünü gören babası ve çevredekiler, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuğun cenazesi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.