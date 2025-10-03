Ahmet Minguzzi davasında şok mektup! “Aslanlar gibi yatıp çıkarız”

Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi, 2 arkadaşıyla birlikte bit pazarına gitmiş, iddiaya göre arkadaşlarıyla gezerken tanımadığı iki çocuk Minguzzi'ye laf atınca gruplar arasında tartışma çıkmıştı.
Bunun üzerine saldırgan çocuklar, İtalyan Minguzzi'ye bıçakla saldırmış, saldırgan B.B.(15), Mattia'yı akciğeri, böbreği ve kalbinden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralamıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede olaydan 17 gün sonra yaşamını yitirirken adli makamlarca tutuklanan suça sürüklenen çocuklar B.B.(15) ve U.B.(16) hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.
SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI 4'E YÜKSELMİŞTİ
İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, önceki celse olay gününe ait olay yeri kamera kayıtlarının dökümünün yapıldığı bilirkişi raporu dava dosyasına girmişti. Raporda yargılanmaları süren suça sürüklenen çocuklar B.B.(15) ve U.B.(16) ile birlikte 18 yaşından küçük olduğu tahmin edilen iki şüphelinin daha kamera kayıtlarında yer aldığı ortaya çıkmış, adli makamlarca tutuklanan suça sürüklenen çocuklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. İki suça sürüklenen çocuğun da "Çocuğu Kasten Öldürmek Suçuna Yardım" suçundan 20'şer yıla kadar hapsi talep edilmişti. Hazırlanan iddianame, dava dosyasıyla birleştirilmişti.
YAZDIĞI MEKTUP ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Yargılanmaları süren 18 yaşından küçük sanıklardan B.B.'nin diğer sanık U.B.'ye gönderdiği mektup ortaya çıktı.
"ASLANLAR GİBİ YATAR ÇIKARIZ"
"Rahatın yerinde mi? Beni soracak olursan iyiyim, yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. babanlar sana bakıyor mu? Sen canını sıkma 1 seneye çıkarsın zaten 5 aydır yatıyoruz. 6-7 ay daha dayan seviyorum seni. Kimseye karışma, tutanak yeme. mahkemede karşımıza çıkmasın. neyse güzel ifade verelim de Abdi'yle Ayberk çıksın. Ayberk yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Boş yere kendilerini yaktılar. Bana fotoğraf yolla Allah'ın izniyle çıkarız"
DAVA DOSYASINA GİRDİ
Mektup İnfaz Kurumu tarafından "sakıncalı ifadeler içerdiği" gerekçesiyle tutanak altına alınan mektup dava dosyasına da girdi. Söz konusu mektupta soruşturmanın gidişatını yalan beyanlarla değiştireceği, suçu övme ve özendirmeye dair kelimelerin kullanıldığına kanaat getirildiği öğrenildi.