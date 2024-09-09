Ahmet’imin katillerini yakalayın

Adana'da 5 ay önce bir taksi durağına düzenlenen silahlı saldırı sırasında sokaktan geçerken vurularak ölen 28 yaşındaki Ahmet Karatepe'nin 72 yaşındaki babaannesi Fatma Karatepe, kendisini ziyaret etmek isterken yaşamını yitiren torununun katillerinin bulunmasını istedi. Yeşilevler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde 5 Nisan'da Aydın T'nin kullandığı motosikletle bir otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ve arkasındaki arkadaşı İbrahim Efe K. hafif yaralanmıştı.Kazanın ardından Aydın T. ve İbrahim Efe K'nin otomobil sürücüsünü darbettiği, yakında bulunan taksi durağındaki esnafın da bu kişilere tepki gösterdiği belirtilmişti. Aydın T. ve İbrahim Efe K'nin, akşam saatlerinde olay yerine dönüp taksi durağına tabancalarla ateş açtığı, bu sırada motosikletiyle babaannesi Fatma Karatepe'nin evine giden Ahmet Karatepe'nin sırtına isabet eden kurşunlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlenmişti.İki şüpheli kaçarak kayıplara karışmıştı. Gözüyaşlı babaanne Karatepe şunları anlattı: Torunum olay günü iş yerinden çıkıp evine gitmşi. O gün Kadir Gecesi olduğu için daha sonra beni ziyaret için evinden çıkmış. "Torunuma babası, 'Bu saatte gitme' demiş. Annesi de saatin geç olduğunu söylemiş. O da 'Ölüme mi gidiyorum, beş dakikalığına babaannemi görüp geleceğim' dedikten sonra evinden çıkmış. Aralarındaki bu konuşmanın üzerinden beş dakika geçmeden torunum vurulmuş. Onun suçu günahı yoktu. Öldüğü söylendiğinde o an sanki dünya başıma yıkılmış gibiydi. Allah'ım kimseye böyle acı vermesin. Ahmet'i ben büyüttüm. O ilk göz ağrımızdı. Rahmetli kocamın adını ona vermiştik."