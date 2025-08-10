Ahmet’in arkadaşı Efe’den acı haber

Sakarya'nın Karasu ilçesi sahiline ailesiyle gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, denize girdikten bir süre kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, Sahil Güvenlik ve cankurtaran ekipleri sevk edildi. Denizden çıkarılan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin, Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı olduğu ortaya çıktı. Anne Yasemin Minguzzi, sosyal medya paylaşımında "Oğlum Efe, Ahmet'in yanına mı gittin sen, yandım oğlum yandım" ifadelerini kullandı.