Aile Danışmanı Nasıl Olunur, Kimler Olabilir? Aile Danışmanı Olma Şartları Nelerdir, Hangi Bölüm Okunmalı?

Aile danışmanlığı, bugün ailelerin belki de en çok ihtiyaç duyduğu hizmetlerden biridir. En az fiziksel hastalıklar kadar önem teşkil eden psikolojik sorunlar, ailelerin birlik ve bütünlüğünü tehdit eden bir faktördür. Çözülmeyen psikolojik sorunlar, kavgaların, istismarın ve şiddetin doğmasına zemin hazırlar. Bu sorunlardan muzdarip olan ailelerin, birbirlerini ikna ederek bir aile danışmanından yardım almaları çok faydalı olabilir. Uzman aile danışmanı nasıl olunur ne iş yapar diye düşünüyorsanız, öncelikle zor ve yoğun bir görev olduğunu bilmeniz gerekir. Terapinin doğru bir şekilde ilerlemesi için aile üyeleri ile görüşür, gözlemler ve bunlardan yola çıkarak gerekli doneleri elde eder, çocuk yetiştirme, ayrılık ve maddi sıkıntılar ile nasıl baş edileceğine dair bilgilendirir, ağır vakaları ilgili uzmanlara yönlendirir, hastalar ile ilgili tutulan notları ve belgeleri dosyalar, diğer aile danışmanları ile birlikte hareket eder ve onların fikirlerini alır, suç işleyen çocukların gözaltına alınma süreçlerinde aktif rol oynar, ilgili merciler ile görüşür ve mahkeme heyetini bilgilendirir, madde bağımlılarının tedavi süreci boyunca destek olur, boşanma davası görülen çiftler hakkında inceleme ve hatta bazı durumlarda şahitlik yapar. İşte aile danışmanı nasıl olunur sorusunun cevabı…

Aile Danışmanı Olmak için Ne Yapılmalı?

Yüksek sorumluluk bilinci isteyen bu mesleği yapmak için bütün şartlar yerine getirilmelidir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Üniversitelerin psikoloji, sosyoloji, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik ile çocuk gelişimi gibi ilgili bölümlerden mezun olmak.

Yüksek lisans veya doktorayı, aile danışmanlığı üzerine yapmak.

Aile danışmanlığı eğitimi veren kursları tamamlamak ve sertifika almak.

Kimler Aile Danışmanı Olmaya Uygun Değildir?

Aşağıda belirtilen özelliklere sahip olan kişilerin, aile danışmanlığı yapabilmesi imkansızdır. Bunlar: