Aile grubuna yazdığı mesajlar cevapsız kaldı

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketin ardından binlerce insanımız enkaz altında hayata gözlerini yumdu. O kara gecenin üzerinden günler geçtikçe acı hikayelerde artıyor. Okulu için şehir dışında olduğu öğrenilen, Berfin Kırık depremi ilk hissettiği an aklına Hatay Antakya'daki ailesi geldi aklına. Çekirdek Ailem dediği Whatsap grubuna da dakikalar sonra bir mesaj attı; "Hissettiniz mi depremi, Biz bütün yurt aşağıdayız" yazdı. Ama ailesinden kimse bir daha o mesaja dönmedi.

CEVAPSIZ KALAN MESAJLAR

Depremin ilk gününden beri ailesinden güzel haberler bekleyen Berfin Kırık'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yürekleri dağladı. Ailesinin içinde olduğu mesaj grubundaki son mesajları paylaşan Berfin; "Bir ben kaldım...Yine bu gruptan içimi döksem size okur musunuz, duyar mısınız ?" yazdı.

"ANILARIMIZI UNUTMAKTAN KORKUYORUM"

Başka bir paylaşımında ise; "Kahkahalarla saatlerce oturduğumuz mutfağım, gökyüzünü izleyip hayaller kurduğum balkonum, hep beraber oturduğumuz salonum, her köşesini tek tek düzenlediğim odam, fotoğraf albümleri, hatıra kutum, gitarım... Hepsi ailemi de alıp gitti. Herkes zamanla alışacaksın diyor ama ben yokluğunuza alışmaktan çok korkuyorum... Ses tonunuzu unutmaktan korkuyorum, sizinle ilgili ayrıntıları unutmaktan korkuyorum, anılarımızı, beraber güldüğümüz şeyleri unutmaktan çok korkuyorum... Çok özlüyorum. Ben anneme hep kanatsız meleğim derdim. Artık benim dört tane meleğim var".

"BENİ GÜVENLİ YERE BIRAKIP GİTTİNİZ"

Tatilimi 2 gün daha uzatmayı düşünüyordum. Babam, pazar günü bırakalım seni daha iyi olur, dedi diyen Berfin; "Beni güvenli yere bırakıp, tek tek veda edip ölüme gittiniz babam..." notunu yazdı. Berfin Kırık'ın Selin, Müfide, Nasır ve Pelin kırık Hatay Antakya'daki Rende sitesinin enkazında kaldı.