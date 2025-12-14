Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapıyor: 2026 3 bin personel alımı detayları belli oldu mu?

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan yayınlanmadı ancak Kamu personeli olmak için aranan genel nitelikler şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru yapacak adayın T.C. vatandaşı olması gereklidir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesindeki şartları taşımak

Bu kanunun öngördüğü genel şartlara uygun olması gerekir.

18 yaşını doldurmuş olmak

Başvurular için asgari yaş sınırı bulunmaktadır.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Aday, hiçbir kamu hakkından yoksun olmamalıdır.

Sağlık durumu açısından görev yapmaya engel bir durumu olmamak

Adayın, görevini sürdürebilecek fiziksel ve ruhsal yeterliliğe sahip olması gerekir.

Askerlikle ilişiği olmamak (erkek adaylar için)

Erkek adayların askerlikle ilgili durumu tecilli, muaf veya tamamlanmış olmalıdır.

Adli sicil kaydında belirli suçlardan mahkûm olmamak

Adayın, kamu hizmetine engel teşkil edecek sabıka kaydı bulunmamalıdır.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

Başvuru süreci, güvenlik ve etik açıdan bu kontrolleri kapsar.

Herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Emekli maaşı alan bireylerin kamu personeli kadrolarına başvurusu kabul edilmez

Eğitim düzeyi ve KPSS gibi özel şartları sağlamak

Lisans, ön lisans veya lise mezuniyeti; ayrıca pozisyona göre KPSS, YDS, mesleki sertifika, deneyim veya sürücü belgesi gibi ek kriterlere uyum gerektiği ilan edilir.