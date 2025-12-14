Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı yapıyor: 2026 3 bin personel alımı detayları belli oldu mu?

İlana ilişkin detaylar kapsamında kadro ve branş dağılımı, aranan şartlar ve nitelik kodları gibi detaylar incelenirken başvuru tarihleri de adayların araştırmaları arasında yer tutuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın bugün yaptığı açıklamaların ardından 3 bin personel alımı ne zaman yapılacak, detayları belli oldu mu soruları gündem konusu oldu. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı açıklaması;
KAMUYA 3 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kamuya 3 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Göktaş konuşmasında "Hizmet kalitemizi artırmak amacıyla 3 bin yeni personel alımı yapacağız" ifadelerini kullandı. Personel alımına dair henüz net bir tarih açıklanmadı.
KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan yayınlanmadı ancak Kamu personeli olmak için aranan genel nitelikler şu şekilde;
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Başvuru yapacak adayın T.C. vatandaşı olması gereklidir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesindeki şartları taşımak
Bu kanunun öngördüğü genel şartlara uygun olması gerekir.
18 yaşını doldurmuş olmak
Başvurular için asgari yaş sınırı bulunmaktadır.
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Aday, hiçbir kamu hakkından yoksun olmamalıdır.
Sağlık durumu açısından görev yapmaya engel bir durumu olmamak
Adayın, görevini sürdürebilecek fiziksel ve ruhsal yeterliliğe sahip olması gerekir.
Askerlikle ilişiği olmamak (erkek adaylar için)
Erkek adayların askerlikle ilgili durumu tecilli, muaf veya tamamlanmış olmalıdır.
Adli sicil kaydında belirli suçlardan mahkûm olmamak
Adayın, kamu hizmetine engel teşkil edecek sabıka kaydı bulunmamalıdır.
Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak
Başvuru süreci, güvenlik ve etik açıdan bu kontrolleri kapsar.
Herhangi bir emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
Emekli maaşı alan bireylerin kamu personeli kadrolarına başvurusu kabul edilmez
Eğitim düzeyi ve KPSS gibi özel şartları sağlamak
Lisans, ön lisans veya lise mezuniyeti; ayrıca pozisyona göre KPSS, YDS, mesleki sertifika, deneyim veya sürücü belgesi gibi ek kriterlere uyum gerektiği ilan edilir.