Haberler Yaşam Haberleri Aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü
Giriş Tarihi: 20.7.2022 12:57 Son Güncelleme: 20.7.2022 13:04

Aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde oturma eylemi yaptı. Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi devam ettirdi.

MURAT YILDIRIM
Aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, bir yıla aşkındır HDP'nin önünde eylem yaptığını söyledi. Eyleme sununa kadar devam edeceklerini anlatan Özcan, yaz, kış, yağmur, sıcak devemden devam edeceklerini belirterek şunları söyledi. "Çocuklarımızı vermeyene kadar burayı terk etmeyeceğim. HDP çocuklarımızı götürdü PKK'ya verdi. Biz çocuklarımızı HPD ten almayana kadar HDP'ın önünden ayırmıyoruz. Biz HDP'e diyoruz ki çocuklarımızı getir. Kürt davası değil. Kürt davası olsa bizde kürdü. Kürtlerle bir ilgisi olsaydı bizim hakkımız ne vardı burada. Ben sinden çocuğumuz istiyorum. Sen nasıl benim çocuğumu götürürsün Amerika'ya satıyorsun. Ben çocuğumu almayana kadar buradan eyleme devam ediyoruz sonunu kadar." Çocuğunu Seslenen Baba Özcan, "Çocuklar seslerimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. Orada bir yuvanız yok. Gelin Türkiye'ye, askere ve polise teslim olun " diye konuştu.

Anne Gülbahar Teker de "Ben HDP'ın önünde bekliyorum. Kürt hakkı böyle değil, Çocuklarımıza sesleniyorum herkes gelsin teslim olsun. Yaklaşık 2 senedir Diyarbakır'da burada sizi bekliyoruz. Ben hastayım kimse yok bize sahip çıksın gel bize sahip çık. Seni bekliyorum. Bayram geldi bize bayram yok. Bayram bize zehir oldu. Çocuklarımız dağda ölmesin. Gelsin teslim olsunlar. Yeter artık" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? 2022 Zamlı memur ve emekli maaş farkları ne zaman ödenecek, hesaplara yattı mı? Başladı!
Son dakika: FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kaçıran isim belli oldu! Makam aracı ile Ermenistan'a götürmüş
2 - 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI TYT - AYT BÖLÜMLERİ: YÖK ATLAS ile 2022 YKS her şehir için üniversite taban puanları 2022, başarı sıralaması ve kontenjanları listesi
YKS sonuçları belli oldu! En yüksek maaşlı meslekler de sıralandı: Bu meslekler paraya para demiyor
TOKİ UCUZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI VE DETAYLAR:TOKİ ucuz konut başvuru nasıl yapılır, son başvuru ne zaman? İstanbul ve İzmir dahil 24 il ucuz konut fiyatları!
KPSS sınav giriş belgesi açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak? KPSS sınav giriş belgesi ve yerleri sorgulama - öğrenme ekranı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Tahran'daki Üçlü Zirve'de çok net mesaj: Şer odaklarını Suriye'den söküp atacağız
AÖF Anadolu Üniversitesi taban puanları 2022! ÖSYM tercih kılavuzu ile AÜ AÖF açıköğretim bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları tablosu
Dinamo Kiev Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar
SON DAKİKA: Mersin Özgecan Aslan Meydanı'ndaki asırlık ağacın zehirlenmesi ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı! Ağacı bakın kim zehirlemiş?
ARKADAŞINA GÖNDER
Aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA