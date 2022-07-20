Aileler evlatları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürdü

HDP il binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Baba Şemsettin Özcan, gazetecilere, bir yıla aşkındır HDP'nin önünde eylem yaptığını söyledi. Eyleme sununa kadar devam edeceklerini anlatan Özcan, yaz, kış, yağmur, sıcak devemden devam edeceklerini belirterek şunları söyledi. "Çocuklarımızı vermeyene kadar burayı terk etmeyeceğim. HDP çocuklarımızı götürdü PKK'ya verdi. Biz çocuklarımızı HPD ten almayana kadar HDP'ın önünden ayırmıyoruz. Biz HDP'e diyoruz ki çocuklarımızı getir. Kürt davası değil. Kürt davası olsa bizde kürdü. Kürtlerle bir ilgisi olsaydı bizim hakkımız ne vardı burada. Ben sinden çocuğumuz istiyorum. Sen nasıl benim çocuğumu götürürsün Amerika'ya satıyorsun. Ben çocuğumu almayana kadar buradan eyleme devam ediyoruz sonunu kadar." Çocuğunu Seslenen Baba Özcan, "Çocuklar seslerimizi duyuyorsanız gelin teslim olun. Orada bir yuvanız yok. Gelin Türkiye'ye, askere ve polise teslim olun " diye konuştu.

Anne Gülbahar Teker de "Ben HDP'ın önünde bekliyorum. Kürt hakkı böyle değil, Çocuklarımıza sesleniyorum herkes gelsin teslim olsun. Yaklaşık 2 senedir Diyarbakır'da burada sizi bekliyoruz. Ben hastayım kimse yok bize sahip çıksın gel bize sahip çık. Seni bekliyorum. Bayram geldi bize bayram yok. Bayram bize zehir oldu. Çocuklarımız dağda ölmesin. Gelsin teslim olsunlar. Yeter artık" dedi.