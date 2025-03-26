Aileler DEM Parti binası önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemlerini sürdüren aileler, DEM Parti ve terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Eylemde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, bir süre parti binası önünde oturma eylemi yaptı. Baba Alaattin Koçhan, gazetecilere, oğlu Ersin'in Bursa'da DEM Parti ve PKK terör örgütü tarafından götürüldüğünü söyledi.

Yaklaşık 9 yıldan beri oğlunun ölüsünden, veya dirisinden haber alamadıklarını belirten Koçhan, "Her bayrama boynumuz bükük ve bir yanımız boş geçiyor. Ben DEM Partiden ve PKK dan oğlumu istiyorum. Oğlum Ersin, sesimi duyuyorsan çık gel.Artık yeter bu işin sonu yok.bu iş ölümle bitecek. Gelin Devletimize teslim olun.Çünkü başka gidecek yeriniz yok. Bekliyorum neredesen " diye konuştu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise, oğluna seslenerek teslim olmasını istedi. Oğlunun gece gündüz aklından çıkmadığını anlatan Yıldız, "Neden böyle yapıyorsun. Sen küçük değilsin. Geri dön gelin teslim olun. Devletimiz arkamızdadır.Devlet iyidir sizi kandırıyorlar.Devlet size bir şey yapmaz.Geri dönün.Senin baban yoktur ben varım.Abin var.Gel teslim ol" dedi.