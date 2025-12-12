Ailesini katledip intihar süsü verdi

İzmir Torbalı'da 24 Ekim'de Muratbey Mahallesi'nde silah sesleri ihbarına giden polis, Sadi Avcı (67) ve eşi Hatice Avcı'yı (54) farklı odalarda başlarından vurulmuş olarak Mehmet Avcı'yı (33) da salonda cansız halde buldu. Ailenin küçük oğlu M.A. (31) takibe alındı. Polis, şüphelinin farklı işyerlerinden pamuk, kolonya ve eldiven temin ettiğini, internette "tabanca ses desibel seviyeleri" aramaları yaptığını ve cinayeti planladığını belirledi. Şüphelinin abisinin bulunduğu odayı düzenleyerek "cinnet ve intihar" süsü verdiği, tabancadaki parmak izlerini sildiği anlaşıldı. Gözaltına alınan M.A.'nın mirasa tek başına sahip olmak amacıyla cinayetleri işlediği ortaya çıktı. Zanlı mahkemece tutuklandı.