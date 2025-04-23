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Giriş Tarihi: 23.4.2025 17:48

AJet İstanbul kalkış ve varışlı iç hat seferlerinde fiyatları sabitledi

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından AJet, İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerinin fiyatını 1750 TL’ye sabitleme kararı aldı.

AJet İstanbul kalkış ve varışlı iç hat seferlerinde fiyatları sabitledi

İstanbul merkezli meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler sonrası AJet, depremden etkilenen vatandaşlara destek amacıyla önemli bir karar aldı. AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya tarafından yapılan açıklamada, İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat uçuşlarının bilet fiyatlarının 1750 TL'ye sabitlendiği duyuruldu.

Yeşilkaya açıklamasında, "Bugün İstanbul merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremler dolayısıyla başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan depremler nedeni ile AJet olarak İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL'ye sabitleme kararı aldık. Değişiklik sistemlerimize en kısa sürede yansıyacaktır. Ayrıca gerekli hallerde ek sefer planlaması da yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek ve vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla alınan bu kararın kamuoyuna saygıyla duyurulduğu belirtildi.

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AJet İstanbul kalkış ve varışlı iç hat seferlerinde fiyatları sabitledi
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