AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı’dan SABAH’a ziyaret: “Terörsüz Türkiye vazgeçilmezimiz”

SABAH Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu'nu ziyaret eden AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, genel ve yerel siyasetle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye konusunun vazgeçilmezleri olduğunu vurgulayan Dağlı, "Bu çerçevede bütün dinamiklerin destek vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi teröre 2 trilyon dolar bütçe harcandı. Bu bütçe ile Türkiye'de her şey yapılır. Bundan sonraki süreçte inşallah başarılı olursak bunların hem ekonomi hem demokrasi hem sosyal adalet anlamında Türkiye'ye katkılarının ne kadar önemli olduğunu hep beraber şahit olacağız ve bunu başaracağız" dedi.

CUMHURBAŞKANIMIZ VAR OLDUĞU SÜRECE BİR ANLAM TAŞIR

Siyasi anlamda önceliklerinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri olduğunu kaydeden Dağlı, "Cumhurbaşkanımızın bu ülkeye 24 yıllık süreçte yaptıkları ve kazanımları ortada. Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem Adana olarak en yüksek oy alabilmek hem de Sayın Cumhurbaşkanımız ilk turda seçtirebilmek. Bütün arkadaşlarıma diyorum hiç kimsenin kişisel özel siyasi bir beklentisi bir egosu bir hayali bunların hepsi Cumhurbaşkanımız var olduğu sürece bir anlam taşır. Cumhurbaşkanımızın olmadığı bir Türkiye'de sizin bu hayallerinizin de bir anlamı yoktur diyorum" ifadelerini kullandı.

NEREYE GİTSEK ÇÖP YIĞINI

Belediyecilik anlamında iktidarla Adana'yı buluşturamadıklarını da dile getiren Başkan Dağlı, "2004'te milletimiz bu fırsatı bize verdi ama süreç doğru yürümedi. Bugünkü noktada da zaten görüyoruz ki çöp bile alınmıyor. Adana'ya dışardan gelen biri 'Nereye gitsek çöp yığını, sinek var' dememeli. Geceleri eskiden çöp arabalarıyla temizlikçiler gezerdi mahalle aralarında, şimdi görmüyoruz bunları. Adana için gerçekten üzücü bir durum. Reklam, afiş, bayrak asmak bunlar olabilir ama bu paraların bu hizmetlerde kullanılmasını daha önemli olduğu kanaatindeyiz. Belediye bütçelerini daha etkin kullanılmalı" diye konuştu.