AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan: Z kuşağı yoktur Teknofest kuşağı vardır

21 yıldır Türkiye'nin en dinamik, üretken gençliği AK Gençlik'tir. Burada milyonlarca gencin emeği vardır. Her bir gence dokunmaya çalışanaksiyonel bir anlayışla Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatı olmaya gayret gösteriyoruz.

Yapısal reformların en önemlisi gençlik alanında yaptığınız reformlardır. Biz gerçekleri anlattıkça rahatsız olanlar oluyor elbette. Yapılan yatırımları anlattığımızda gözleri kör, kulakları sağır oluyor. Onlara düşen kin ve öfke, bize düşen gayret ve umut. Herkes fıtratının ve doğasının gereğini yapıyor. Bu yolda Allah'ın izniyle liderimizle yan yana yürümeye devam edeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanım bu stadı dolduran gençlerin hepsi 30 yaş altı. Bu stadı dolduran gençlerin sizden önce seçilme hakkı bile yoktu. Bizleri yanı başınıza oturttunuz, gençlerin başındaki tüm barikatları kaldırdınız. Bizlere potansiyelimizi yeniden hatırlattınız.