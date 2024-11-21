AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz İzmir’de konuştu

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yılmaz, İl Başkanı Bilal Saygılı ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıda 31 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Toplantıya İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, MYK Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, İzBB AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, kadın ve gençlik kolları il başkanları katıldı" dedi.

YILMAZ: "31 MART'I TAKİP EDEN GÜN YOLLARA DÜŞTÜK"

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz AK Parti İzmir İl Başkanlığında gerçekleştirilen basın toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 31 Mart 2024 seçimlerinde İzmir'de milletvekillernin, il başkanının ve tüm teşkilatın belediye başkan adayları ile birlikte büyük bir özveri ile çalıştıklarına dikkat çeken Yılmaz: "Bu gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız da hem Hamza Dağ Bey'e hem Ceyda Bölünmez Çankırı Hanıma hem de il başkanımız Bilal Saygılı'ya hep teşekkür etmiştir. Gecelerini gündüzlerine kattılar. Beklediğimiz sonucu alamadık, bunun gerekçelerini milletimiz sandıkta söyledi. Biz bunu en iyi okuyan, kendimizden mazeret katmaksızın 'Milletimizin dediği doğrudur, milletimiz daha fazla çalışmamızı bekliyor' diye anladık. Hakikaten 31 Mart'ı takip eden günlerde tekrar yollara düştük, başka seçim varmış gibi… Ben bugün 70. İlimizi ziyaret ediyorum." diye konuştu.

TARLADA İZLERİ YOK

Basın toplantısında CHP Grubunun İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yönelik olarak gerçekleştirdiği eylemle ilgili de konuşan Yusuf Ziya Yılmaz: "Önümüzde bir süreç var, 31 Mart seçimleri geride kaldı. İlçe kongreleri yapılıyor, il kongresine hazırlanıyorlar. Seçimin üstünden 7 ay geçtik, gece gündüz koşuyoruz, milletimize hizmet etmek için koşuyoruz, makam mevki derdimiz yok. Ülkemize hizmet edelim, insanımızın hayır duasını alalım, Allah'ın da rızası gelir düşüncesiyle koşuyoruz. Muhalefet ne yapıyor; İçişleri Bakanımızı, ülkemizin güvenliğinden sorumlu, gecesi gündüzü bir olan Bakanımıza meclis girişinde yaptıkları kabalığı gördünüz. Niyeti hizmet olmayan unsurlar bunu yapar. Tarlada izi olmayanın harmanda gözü olmaz, bunların hizmet diye bir derdi yok. Onlar laf konuşuyorlar, hizip üretiyorlar. Dünyanın bu kadar sıcak çatışmalar içinde olduğu bir ortamda, ülkemizin birliğini sağlama konusunda sinerji oluşturmalıyken dün yapılan olur mu!" diye konuştu.

"YEREL YÖNETİMLERDE KOMEDİNİN BÜYÜĞÜ UYGULANIYOR"

Yerel yönetimlerde komedinin büyüğü uygulandığını ifade eden Yılmaz: "Kayırmalar, belediyelere eş dost yerleştirmeler, zavallı temizlik işçisini işten kovanlar mı, israfın bini bin para olanlar… 69 milyon lira konsere harcanır mı! Bu ülkenin kaynakları bu kadar bol mu, hizmet yapın. Kültür bunun neresinde? '49 milyonu sahne kurulumuna harcadık' diyorlar. O paraya neler yapılır, tanesi 6-7 milyon lira olan raylı sitem vagonu, tramvay satın alınabilir." diye konuştu.

ÇANKIRI: "ÇALIŞMALARI ANKARA'YA AKTARDIK"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da önce Muğla'yı ziyaret ettiklerini belirterek: "Diğer koordinatörlüğünü yaptığımız illeri de ziyaret edeceğiz. Ben 2 ay boyunca hem ilin milletvekili olarak hem de yerel yönetimlerden sorumlu olarak şehrimizin tüm mahallelerinde yaptığımız çalışmaları genel merkezimize aktardık. Amacımız vatandaşın ne istediği yerel yönetimlerin ne verdiğiydi. Maalesef İzmir'imiz yine hak ettiği hizmeti alamadı ama biz güçlü bir teşkilatlanma yapısıyla İzmir'in sorunlarının tamamını Ankara'ya taşıyacağız. Hizmet etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.