AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Brüksel ziyareti

Yenişehirlioğlu, NATO Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğini ziyaret ederek Maslahatgüzar Ümit Öktem ve Türkiye Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Kemal Turan ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye'nin NATO nezdindeki çalışmaları ve güvenlik politikaları ele alındı. Yenişehirlioğlu, temsilciliğin yürüttüğü stratejik çalışmalar hakkında detaylı bilgi alarak misafirperverlikleri için teşekkür etti. Daha sonra, NATO'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programına katılan Yenişehirlioğlu, burada gerçekleştirilen törende kahraman şehitlerimizi andı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajları okunarak Türkiye'nin Çanakkale ruhuna olan bağlılığı bir kez daha vurgulandı.

Törende, Türkiye Askeri Temsil Heyeti Başkanı Hava Pilot Tümgeneral Kemal Turan bir konuşma yaparak, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük nişanesi olduğunu belirtti. Tümgeneral Turan, aziz şehitlerimizin fedakarlıklarının Türkiye'nin güçlü duruşunun temel taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Yenişehirlioğlu, Brüksel temasları kapsamında Türkiye'nin uluslararası arenadaki gücünü pekiştiren kurumlarla iş birliğinin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bölgesel ve küresel barışa katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.