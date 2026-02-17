AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu: Manisa’da yatırım seferberliği devam ediyor

Yenişehirlioğlu, 2023–2025 döneminde Manisa'nın 17 ilçesinde hayata geçirilen ve devam eden merkezi idarece yürütülen kamu yatırımlarının toplam büyüklüğünün 86 milyar TL seviyesini aştığını belirtti. Akhisar'da 55 proje kapsamında 14,2 milyar TL'lik yatırım programı yürütülürken, 450 yataklı Akhisar Devlet Hastanesi, konut projeleri, çevre yolu ve eğitim yatırımları ilçenin altyapısını güçlendiren başlıca çalışmalar arasında yer alıyor.

Soma'da 2,2 milyar TL'lik yatırım programı çerçevesinde ulaştırma projeleri, konut yatırımları ve madencilik alanındaki çalışmalar devam ediyor. Şehzadeler'de 9,3 milyar TL'lik yatırım hacmiyle konut projeleri, Gediz Otogar Köprülü Kavşağı ve kültürel miras restorasyonları öne çıkıyor. Turgutlu'da 3,2 milyar TL'lik yatırım programı kapsamında eğitim yatırımları ve OSB projeleri sürerken, Kırkağaç'ta 6,3 milyar TL'lik konut, eğitim ve ulaşım yatırımları devam ediyor. Salihli'de 5,8 milyar TL'lik yatırım hacmi; 400 yataklı Devlet Hastanesi, OSB yatırımları ve konut projeleriyle ilçeye yeni bir ölçek kazandırıyor. Sarıgöl'de 314 milyon TL'lik eğitim yatırımları, Selendi'de 1 milyar TL'lik yatırım programı kapsamında hükümet konağı, ulaşım ve sağlık projeleri yürütülüyor. Ahmetli'de 700 milyon TL'lik yatırım hacmi özellikle Kelebek Sulaması ve konut projeleriyle dikkat çekiyor. Alaşehir'de 6,5 milyar TL'lik yatırım programı çerçevesinde sulama projeleri ve tarımsal altyapı çalışmaları sürerken; Demirci'de 4,6 milyar TL'lik yatırım gölet, içme suyu ve konut projeleriyle destekleniyor.

Gölmarmara'da 107 milyon TL'lik yatırım kapsamında kültürel restorasyon çalışmaları devam ediyor. Saruhanlı'da 1,2 milyar TL'lik yatırım programı çerçevesinde 50 yataklı Devlet Hastanesi ve konut projeleri yürütülüyor. Köprübaşı'nda; 2023-2025 yılları arasında yaklaşık 700 milyon toplam proje bedelli 6 proje yürütülmektedir. Kula'da 4,9 milyar TL'lik yatırım hacmi büyük ölçekli konut projeleri ve OSB yatırımlarıyla ilçenin ekonomik kapasitesini artırıyor. Gördes'te 1,6 milyar TL'lik yatırım programı kapsamında gölet, sağlık ve eğitim projeleri sürdürülüyor. Yunusemre'de 24 milyar TL'yi aşan yatırım hacmiyle yüksek hızlı tren hattı, büyük ölçekli konut projeleri, eğitim kampüsleri ve OSB yatırımları hayata geçiriliyor.

Yenişehirlioğlu açıklamasında şu değerlendirmede bulundu: "2023–2025 döneminde Manisa'nın tamamında güçlü bir yatırım süreci yürütülmektedir. Sağlık altyapımız büyümekte, eğitim kapasitemiz artmakta, tarım ve sulama projeleri üretim gücümüzü desteklemektedir. İlçelerimizin her biri kendi dinamiklerine uygun yatırımlarla desteklenmektedir. Bu sürecin takibi ve koordinasyonu kararlılıkla sürmektedir. Geleceği inşa eden vizyon anlayışımız ile Manisa'yı daha güçlü bir ekonomiyle, daha modern bir altyapıyla ve daha yüksek yaşam standartlarıyla yarınlara taşımakta kararlıyız." dedi.