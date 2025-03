AK Parti İstanbul’dan bir günde 12 bin haneye Ramazan ziyareti

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde ilçe teşkilatları sahaya indi. 39 ilçede gerçekleştirilen organizasyonda 12 bin haneye misafir olundu.

İstanbul'un dört bir yanında gerçekleşen bu ziyaretlerde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı öncülüğünde ilçe teşkilatları, mahalle başkanları ve gönüllüler vatandaşlarla bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde vatandaşlarla buluşan AK Parti teşkilatı, sofralarını ve dualarını paylaşarak dayanışma ruhunu pekiştirdi.

İL BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR'DEN TEŞEKKÜR MESAJI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhuna vurgu yaparak şunları söyledi: "İstanbul'da her haneye dokunmayı, her gönüle ulaşmayı hedefleyen bir teşkilatız. Bugün 12 bin haneye misafir olarak sofralarımızı paylaştık, muhabbetimizi artırdık. AK Parti olarak, vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya, dertleriyle dertlenmeye, sevinçlerine ortak olmaya devam edeceğiz. Bu güzel organizasyonda emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum." AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca sahada yer alarak İftara 5 Kala, sahur ve iftar programlarıyla gönül sofralarını büyüttü.