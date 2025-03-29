AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı’dan Ramazan Bayramı mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Saygılı, yayınladığı mesajda şunları dile getirdi, ''Rahmet, bereket ve mağfiret ayı Ramazan'ı geride bırakırken, birlik ve beraberliğimizin en güçlü şekilde hissedildiği mübarek Ramazan Bayramı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar, sadece takvimdeki özel günler değil, bizleri birbirimize daha da yakınlaştıran, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı pekiştiren müstesna zamanlardır. Bu güzel günlerde, dargınlıkları bir kenara bırakarak gönüllerimizi buluşturmalı, sevgi, saygı ve hoşgörüyü hep birlikte yaşatmalıyız. Aziz milletimiz, tarih boyunca dayanışma ruhunu en güzel şekilde göstermiş, zorlukları el ele vererek aşmayı bilmiştir. Bugün de aynı ruh ve inançla, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalı, birlik ve beraberliğimizi her zamankinden daha güçlü kılmalıyız. Bayramlar, sadece ailemiz ve yakınlarımızla değil, toplumun tüm kesimleriyle kucaklaşarak anlam kazanır. Büyüklerimize hürmet etmek, küçüklerimizi sevgiyle kuşatmak, komşularımızı ve ihtiyaç sahiplerini gözetmek, bayramın manevi iklimine yakışan en güzel davranışlardır.''

RABBİM BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ DAİM EYLESİN…

Açıkmlamasına; ''Ramazan ayında sofralarımızı paylaştık, dualarımızı ortak ettik, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik.'' diyerek devam eden Başkan Saygılı, ''Şimdi de bayram vesilesiyle bu kardeşlik iklimini daha da güçlendirme vaktidir. Bayramın neşesini, sevinçle atan çocuk yüreklerinde, büyüklerimizin hayır duasında, dostların samimi tebessümünde yaşamalıyız. Bu mübarek günlerde, dünyanın dört bir yanındaki mazlumları, özellikle de Gazze'de zulme uğrayan Filistinli kardeşlerimizi dualarımızdan eksik etmiyoruz. Orada yaşanan insanlık dramı, hepimizin yüreğinde derin bir acı bırakıyor. Bizler, her zaman olduğu gibi, bugün de mazlumun yanında, zalimin karşısında olmaya devam edeceğiz. Dualarımızla, desteğimizle ve dayanışmamızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Bayram sevincini yaşarken, görevleri başında olan güvenlik güçlerimizi, sağlık çalışanlarımızı ve fedakârca çalışan tüm emekçilerimizi de unutmuyoruz. Onların gayreti sayesinde huzur ve güven içinde bir bayram geçirebiliyoruz. Kendilerine milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Bu vesileyle, başta İzmirli hemşehrilerim olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, nice bayramlara sağlık afiyet ve esenlik içinde ulaşmayı nasip etsin."